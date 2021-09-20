Верховный суд запретил россиянам разводить птиц и животных на садовых участках

ВС запретил разводить кур членам садовых товариществ Фото: Александра КЛИМЕНТЬЕВА

Верховный суд России запретил владельцам садовых участков держать на земле даже мелкую сельхозживность, в том числе и кур. Теперь всем членам садоводств, которые решат завести животное или даже птицу грозит крупный штраф.

Как постановил суд, за использование садовых участков не по целевому назначению теперь будет грозить административное наказание. Так, жительница Волгограда уже получила штраф в размере 10 тысяч рублей за то, что решила разбить курятник на своем участке, который относится к садовому товариществу, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что для дачников-нарушителей размер штрафа зависит от кадастровой стоимости участка. Если она не определена, то владельцам живности придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, передает ФАН.

«Категория земель и вид разрешенного использования - основные характеристики земельного участка, они определяют его сущность и порядок использования. Принцип деления земель на категории по целевому назначению, установленный в Земельном кодексе РФ, позволяет эффективно и рационально использовать земли», - пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.