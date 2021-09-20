Четыре человека погибли и три пострадали в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

В аварии погибли 4 человека, три получили ранения Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Четыре человека стали жертвами страшного ДТП, произошедшего на трассе «Кола» в Сегежском районе Карелии. В ночь на 20 сентября, в условиях пониженной видимости, столкнулись кроссовер, легковушка и грузовик.

- По данным ГИБДД, в 01:00 на федеральной трассе «Кола» произошло столкновение автомобилей «Фольксваген Туарег», ВАЗ-2115 и грузовик «ДАФ», - пишет «КарелИнформ».

В результате столкновения на месте ДТП скончались четыре человека, еще трое были госпитализированы в Сегежскую центральную районную больницу бригадами скорой помощи. Сейчас всем потерпевшим оказывается необходимая медпомощь, состояние раненых оценивается врачами как тяжелое.

В обстоятельствах смертельной аварии на трассе «Кола» 20 сентября разбираются сотрудники республиканского управления Госавтоинспекции.

Отметим, что в субботу, но в Лахденпохском районе Карелии произошло другое ДТП, в котором серьезно пострадали 4-летний ребенок и 71-летний пенсионер. Машина, в которой дедушка с внуком ехали пассажирами, вылетела с дороги и врезалась в дерево.