Памфилова: выборы в России состоялись

Элла Памфилова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в понедельник, 20 сентября, сообщила, что выборы в России состоялись, уточнив, что в ходе голосования признаны недействительными 25,83 тысячи бюллетеней, что она назвала ничтожным результатом.

«Выборы состоялись. Явка, сейчас до конца не подведены итоги, явка 51,68%», - заявила глава Центризбиркома в информцентре ЦИК.

Памфилова также призвала «решительно» отменять результаты выборов при наличии малейших сомнений в чистоте результатов. «Решительно отменяйте выборы по этим участкам, если вы этого не сделаете, и мы будем видеть, что вы поступили не так как положено - будем мы отменять», - заявила она.

Напомним, после обработки 40% протоколов в Госдуму РФ восьмого созыва проходят пять партий. Из данных следует, что партия «Единая Россия» набирает 45,55%, за ней следует КПРФ с результатом в 21,66%, а тройку лидеров замыкает партия ЛДПР, которая набрала 8,22% голосов.