Играем в следопытов и слушаем лягушачьи концерты: На природных территориях и в экоцентрах Москвы пройдут бесплатные экскурсии

22 сентября - Всемирный день без автомобиля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 20 по 26 сентября в Москве на природных территориях и экоцентрах проводятся бесплатные занятия и экскурсии. В списке - около 40 событий, посвященных экологическому туризму. Специалисты Мосприроды Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы подготовили для детей и взрослых квесты, викторины, лекции, кружки, мастер-классы и игры об экотуризме и не только. Этот увлекательный марафон приурочен сразу к нескольким важным экологическим датам, которые отмечают во многих странах в конце сентября. Среди них - Всемирный день без автомобиля (22 сентября), Всемирный день здоровья окружающей среды (26 сентября) и Всемирный день туризма (27 сентября).

На занятиях и пешеходных прогулках сотрудники Мосприроды расскажут и покажут, как обходиться без машины или хотя бы реже на ней ездить, чтобы не вредить окружающей среде, а также раскроют секреты экотуристического движения. Внимание! В группах действуют ограничения по количеству человек и соблюдаются ковидные правила.

КУДА ПРИХОДИТЬ

21 сентября

13.00 – экологическое соревнование «Скороходы природы» по скандинавской ходьбе в ПИП «Кузьминки-Люблино» (метро «Кузьминки», улица Кузьминская, дом 10, строение 1).

Участники узнают о дендрологии - науке, изучающей деревья и кустарники. Всем, кто придет на скандинавскую ходьбу, выдадут маршрутный лист с заданиями на эту тему. На маршруте нужно будет на время обнаружить и определить наибольшее количество видов древесных пород.

Возраст участников: 14 +

Запись: 8-495-377-35-93.

15.00 - тематическое занятие «Что такое экотуризм? Экотуризм как профессия настоящего и будущего» в экоцентре «Воробьёвы горы» (метро «Ленинский проспект», Андреевская набережная, дом 1). На занятии посетители узнают, что такое экотуризм, какие специалисты в нем востребованы и какие компетенции нужны. Бонус - небольшое видео-путешествие по самым популярным экотуристическим маршрутам в России и других странах.

Возраст участников: 7 +

Запись: 8-495-225-65-92. С собой нужно принести сменную обувь

22 сентября

15.00 – велоэкскурсия и тематическая викторина в ПИП «Кузьминки-Люблино» (метро «Кузьминки», улица Кузьминская, дом 10, строение 1. Велоэкскурсия состоит из нескольких тем - природа, флора и фауна усадьбы, ее история, хранящая множество секретов и легенд: от лучшей точки для прослушивания лягушачьих концертов до места, где жил Петр I.

Возраст участников: 7 + (умение кататься на велосипеде - обязательно).

Запись: 8-495-377-35-93.

Полный список мероприятий - на сайте Мосприроды.