Политолог: Победа Дегтярева на выборах была предсказуема

Михаил Дегтярев одержал уверенную победу на выборах главы Хабаровского края. Фото: Иван МАКЕЕВ

Победа Михаила Дегтярева на выборах губернатора Хабаровского края была предсказуемой, уверен известный политолог Евгений Минченко. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» убежден, что на успех действующего главы региона повлияли два фактора. Во-первых, Дегтярев сумел договориться со всеми политическими силами края, а во-вторых, его кандидатуру поддержал президент страны Владимир Путин. Кроме того, врио губернатора не поленился объехать почти все муниципалитеты региона и лично встретиться со своими избирателями.

- Результат Дегтярева - предсказуемая история после того, как были сняты противоречия, после того, как были достигнуты договоренности со всеми ведущими политическими силами края, и после того, как Владимир Владимирович Путин дал недвусмысленный сигнал, что он лично поддерживает кандидатуру Дегтярева, - отметил Евгений Минченко в беседе с «Комсомольской правдой». - Кроме того, сам Дегтярев провел достаточно активную компанию: проехался по всему краю, побывал практически в каждом населенном пункте, думаю, это результат предсказуем. Дегтяреву дали кредит доверия, дали возможность реализовать свои обещания.

Политолог отмечает, что во всех регионах, главы которых были назначены федеральным центром, победу одержали действующие руководители. По мнению Минченко, это говорит о взвешенной кадровой политике президента России.

- Мы видим, что все врио достаточно уверенно победили. Относительно проблемный результат только у Руденя в Тверской области. Цифры достаточно высоки, в том числе и потому, что серьезных оппонентов из числа оппозиционных кандидатов не было. Все-таки политические партии сосредоточились на кампании в Государственную думу. На данный момент кадровая политика президента решает задачи избираемости, - считает Евгений Минченко.

По итогам голосования исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев набрал 56,81% голосов (за него проголосовали более 235 тысяч жителей региона). Для победы на губернаторских выборах кандидат должен был набрать как минимум 50% плюс один голос.

На второе место вышла кандидат от партии «Справедливая Россия - За Правду» Марина Ким. Известная телеведущая набрала 25,39% (свои голоса за нее отдали более 105 тысяч человек). Третье место досталось представителю Партии пенсионеров Владимиру Парфенову: он набрал 10,2% голосов (41,5 тысяча избирателей). Четвертое место у кандидата от партии «Родина» Бабека Мамедова. Избиратели отдали ему 3,53% голосов (14,6 тысяч человек).

Напомним, Михаил Дегтярев начал исполнять обязанности губернатора Хабаровского края с 20 июля 2020 года. На пост главы региона его назначили после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, руководившего Хабаровским краем с 2018 года.