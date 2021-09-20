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В мире20 сентября 2021 19:06

Суд ЕС обязал Польшу платить по 500 тысяч евро в день за отказ закрыть угольную шахту

Суд Евросоюза надеется, что такая мера должна заставить Варшаву приостановить работу шахты «Туров»
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Суд ЕС обязал Польшу платить по 500 тысяч евро в день за отказ закрыть угольную шахту

Суд ЕС обязал Польшу платить по 500 тысяч евро в день за отказ закрыть угольную шахту

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский суд юстиции в Люксембурге обязал Варшаву выплачивать Европейскому союзу по 500 тысяч евро ежедневно за нарушение постановления суда Евросоюза по прекращению добычи угля на шахте «Туров». Об этом сообщается в решении суда, опубликованном в понедельник, 20 сентября, на официальном сайте.

«Польша приговорена к выплате Европейской комиссии ежедневного штрафа в размере 500 тысяч евро. Такая мера представляется необходимой с тем, чтобы усилить эффективность временных мер в соответствии с постановлением от 21 мая 2021 года», - говорится в документе, где также отмечается, что такая мера должна заставить Варшаву пересмотреть свое отношение к постановлению суда о приостановке работы шахты.

Установленный штраф должен выплачиваться с момента уведомления Варшавы до выполнения судебного решения.

В конце февраля текущего года Чехия подала жалобу в суд Евросоюза, обвинив Польшу в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах резко понизился уровень подземных вод. В конце мая суд удовлетворил просьбу и обязал Варшаву приостановить добычу на шахте «Туров» в Богатыне, однако польская сторона отказалась выполнять решение суда, назвав его недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Шахта «Туров» обеспечивает 4-7% производства электроэнергии в Польше. Ее закрытие означает увольнение 5 тысяч работников и ущерб польской экономике в размере 13,5 млрд злотых (около 3,75 млрд долларов).