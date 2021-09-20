Минюст РФ предложил включить время этапирования в срок отбытия наказания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России предложило включить осужденным время следования из места содержания под стражей к месту отбывания наказания в срок лишения свободы. Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 20 сентября.

Как уточняется в документе, для заключенных, которые будут отбывать наказание в колонии строгого или особого режима, день этапирования будет засчитываться как полтора дня отбывания наказания, а для осужденных, направленных в другие исправительные учреждения, за два дня.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, принимая во внимание практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), условия содержания заключенных при перевозках, а также продолжительные периоды времени следования к месту отбывания наказания, документ предлагает установление льготного коэффициента зачета в зависимости от самого вида исправительного учреждения без учета тяжести совершенного преступления.

Напомним, ранее Минстрой и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что прорабатывают вопрос привлечения заключенных к работе на стройках.