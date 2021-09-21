Православные верующие отмечают Рождество Богородицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 21 сентября, православные верующие в России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, в этот день во всех православных храмах проходят праздничные богослужения с молитвами в честь Девы Марии – матери Иисуса Христа.

Рождество Пресвятой Богородицы — один из двенадцати самых важных церковных праздников и первый праздник в новом церковном году, который Русская православная церковь (РПЦ) отмечает 14 сентября.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что христиане начали отмечать Рождество Пресвятой Богородицы довольно поздно – в пятом веке, а первый храм в честь Рождества Богородицы был построен в Иерусалиме по приказу равноапостольной царицы Елены еще в IV веке.

Праздник отмечается в самом начале осени – временем, с которым связаны такие важные в жизни народа события, как окончание летних полевых работ и сбор урожая, поэтому крестьяне традиционно благодарили Богородицу за урожай и просили ее помощи в будущем году.