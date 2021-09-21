Аналитик оценила возможность перехода России на альтернативную энергетику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К 2024 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России должна увеличиться с 2% до 4–5%. Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова оценила вероятность такого увеличения использования альтернативной энергетике и перспективу полной замены углеводородов (нефти, газа и угля).

Специалист признает, что до полной замены далеко не только России, но и всему миру.

Наталья Мильчакова ссылается на прогноз МЭА (Международное энергетическое агентство), в котором даны точные расчеты ситуации с энергетикой.

- Мир не сможет отказаться от углеводородов раньше 2050 года, несмотря на усилия стран G7 по развитию зеленой энергетики, - рассуждает аналитик.

По ее прогнозам, только к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в России не будет превышать всего 7–8%.

Она так же предположила, что пока в планах российского правительства нет полного отказа от углеводородов в будущем. К тому же, у РФ хорошие шансы развития на европейском рынке водородного топлива.

- У нашей страны огромные возможности для развития экологически чистой энергетики. А нефтяные корпорации можно было простимулировать инвестировать средства в зеленую энергетику и сокращение выбросов СО2, - заключила Мильчакова в беседе с «Известиями».

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