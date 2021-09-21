Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика21 сентября 2021 0:43

Аналитик оценила возможность перехода России на альтернативную энергетику

По мнению специалиста, пока миру до этого очень далеко
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аналитик оценила возможность перехода России на альтернативную энергетику

Аналитик оценила возможность перехода России на альтернативную энергетику

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К 2024 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России должна увеличиться с 2% до 4–5%. Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова оценила вероятность такого увеличения использования альтернативной энергетике и перспективу полной замены углеводородов (нефти, газа и угля).

Специалист признает, что до полной замены далеко не только России, но и всему миру.

Наталья Мильчакова ссылается на прогноз МЭА (Международное энергетическое агентство), в котором даны точные расчеты ситуации с энергетикой.

- Мир не сможет отказаться от углеводородов раньше 2050 года, несмотря на усилия стран G7 по развитию зеленой энергетики, - рассуждает аналитик.

По ее прогнозам, только к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в России не будет превышать всего 7–8%.

Она так же предположила, что пока в планах российского правительства нет полного отказа от углеводородов в будущем. К тому же, у РФ хорошие шансы развития на европейском рынке водородного топлива.

- У нашей страны огромные возможности для развития экологически чистой энергетики. А нефтяные корпорации можно было простимулировать инвестировать средства в зеленую энергетику и сокращение выбросов СО2, - заключила Мильчакова в беседе с «Известиями».

Ранее цены на газ в Европе стали стремительно расти. Причина во многом из-за заполненных наполовину газовых хранилищ в странах ЕС. Но последствия могут ударить по каждому сектору экономики, пишет ФАН.