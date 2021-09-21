Семерых пострадавших при стрельбе в пермском университете транспортируют в Москву

Шесть человек погибли в время стрельбы в пермском университете Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Семеро человек, пострадавших во время стрельбы в пермском вузе, доставят на лечение в Москву во вторник, 21 сентября. Об этом рассказал ТАСС глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

"Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования, тем, кто выжил, - скорейшего выздоровления", - подчеркнул министр.

По его словам, для успешного перелета в столицу имеется все необходимое.

Как ранее писал сайт kp.ru, вооруженное нападение на пермский университет произошло в понедельник, 20 сентября. Студент-первокурсник пришел в родной вуз с дробовиком и расстрелял всех, кто попался ему на пути.

Жертвами вооруженного налетчика стали шесть человек, пострадали 24. У 19 человек - огнестрельные ранения, у остальных – вывихи и переломы после того, как пытающимся спастись людям пришлось прыгать из окон.