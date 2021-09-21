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Общество21 сентября 2021 10:49

ФАС пригрозила сервису Booking.com судом за невыплату штрафа 1,3 миллиарда рублей

Оплата компанией штрафа повлияет на конкурентность цен на рынке бронирования отелей, отметили антимонопольщики
Абдулла ШАКИРОВ
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ФАС пригрозила сервису Booking.com судом за невыплату штрафа 1,3 миллиарда рублей

ФАС пригрозила сервису Booking.com судом за невыплату штрафа 1,3 миллиарда рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба РФ подаст в суд, если сервис бронирования отелей Booking.com не выплатит штраф 1,3 миллиарда рублей за ограничение конкуренции на рынке. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Петр Иванов.

В разговоре с РИА Новости замглавы антимонопольной службы отметил, что речь в случае невыплаты штрафа идет не о санкциях. Если Booking выполнит предписание ФАС, то это повлияет на цены в российских отелях, которые станут более конкурентными, подчеркнул он.

Напомним, в конце августа 2021 года ФАС оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке РФ. Ведомство установило, что компания навязывала отелям и гостиницам свои условия, в результате которых они не могли установить на других сервисах цены за свои услуги ниже, чем на Booking.com.

На прошлой неделе Booking.com подала в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать незаконным штраф 1,3 миллиарда рублей, наложенный ФАС.

Сайт kp.ru писал, почему ФАС оштрафовала Booking.com.