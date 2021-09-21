Латвийская армия потеряла беспилотник и просит помочь найти его

Сигнал с беспилотника пропал на маршруте Резекне-Гулбене во время учений, поэтому место его приземления неизвестно Фото: facebook.com

Во время учений Namejs 2021, которые проходят в Латвии, армия потеряла беспилотный летательный аппарат. С просьбой помочь найти его к жителям обратились Национальные вооруженные силы. Об этом сообщается на странице Национальных вооруженных сил балтийской республики в Facebook.

Сигнал с беспилотника пропал на маршруте Резекне-Гулбене, поэтому место его приземления неизвестно.

"Пропавший дрон серый. Его длина — 1,4 метра, ширина — 2,8 метра, а вес — около шести килограммов", - отмечается в сообщении.

Латвийская армия просит грибников, лесоразработчиков и местных жителей обращать внимание на неизвестные предметы и в случае обнаружения сообщить о находке.

В ноябре 2019 года, военные США потеряли связь с беспилотником над Ливией. Военные тогда отметили, что операции с беспилотником имели решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии. Штаты начали расследование инцидента.