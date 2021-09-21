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Происшествия21 сентября 2021 15:13

В Альметьевске задержали мужчину, который угрожал взорвать жилой дом гранатой

Силовики провели с мужчиной переговоры, после чего задержали и увезли на медосвидетельствование
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В городе Альметьевск в Республике Татарстан полиция задержала мужчину, который хотел взорвать жилой дом гранатой.

В городе Альметьевск в Республике Татарстан полиция задержала мужчину, который хотел взорвать жилой дом гранатой.

В городе Альметьевск в Республике Татарстан полиция задержала мужчину, который хотел взорвать жилой дом гранатой. Жители были эвакуированы, коммунальщики отключили подачу газа.

Собственный источник в правоохранительных органах сообщил журналистам kazan.kp.ru, что местные жители вызвали полицию после того, как заметили пьяного мужчину с гранатой в руках. После конфликта с другом он пообещал взорвать многоквартирный дом №7 на улице Сулеймановой.

В Альметьевске задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

Силовики провели с мужчиной переговоры, после чего задержали и увезли на медосвидетельствование.

- На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, - заявили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сайт kp.ru писал о хабаровском студенте, который пообещал взорвать здание университета. Как сообщили в полиции, сотрудники выезжали на место происшествия, но информация не подтвердилась.

Неизвестный угрожает взорвать гранату в жилом доме в Альметьевске