Джонсон: Британия хочет, чтобы Россия выдала подозреваемых по делу Скрипалей

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Великобритания хочет, чтобы Москва выдала Лондону подозреваемых по делу Скрипалей. Такое заявление во вторник, 21 сентября, сделал британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Как вы знаете, нам удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по делу, касающемуся отравлений в Солсбери... Мы считаем, что всех подозреваемых следует передать (Великобритании) для правосудия... Мы хотим, чтобы этих подозреваемых выдали», - заявил глава британского правительства в интервью телеканалу Sky News.

По словам Джонсона, стремление Великобритании к тому, чтобы «правосудие свершилось, не ослабло», и в Росси «должны осознать» это.

Как писал сайт kp.ru, накануне полиция Великобритании предъявила обвинение третьему россиянину по делу отравления Скрипалей в Солсбери. В убийстве по предварительному сговору, хранении и применении химического оружия обвинили некого Сергея Федотова.

Напомним, в марте 2018 года британская полиция обнаружила в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочь без сознания и с признаками тяжелой интоксикации. Лондон сразу обвинил в инциденте Москву, но до сих пор так не предоставил каких-либо существенных доказательств. В свою очередь, Россия не раз указывала на то, что Великобритания раздувает провокацию в своих интересах, указывая на многочисленные нестыковки, такие как уничтожение улик британской стороной.