Полиция Британии предъявила обвинение третьему россиянину по делу Скрипалей

Сергей Скрипаль с дочерью Юлией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция предъявила обвинение третьему россиянину по делу отравления Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

"Наши прокуроры-специалисты рассмотрели дополнительные доказательства против третьего подозреваемого и пришли к выводу, что имеется достаточно доказательств, чтобы обеспечить реальную перспективу осуждения", - говорится в заявлении.

В убийстве по предварительному сговору, хранении и применении химического оружия обвинили некого Сергея Федотова. В сообщении указывается, что он гражданин России.

Как писал сайт kp.ru, 4 марта 2018 года полиция обнаружила в британском городке Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь без сознания и с признаками тяжелой интоксикации.

Лондон сразу обвинил в инциденте Москву, однако до сих пор так и не предоставил никаких существенных доказательств своим словам. В свою очередь, Москва не раз указывала на то, что Британия раздувает провокацию в Солсбери в своих интересах. В частности, Россия указывает на многочисленные нестыковки — например, уничтожение улик британской стороной.