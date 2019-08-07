Как сообщил журналистам глава антитеррористического подразделения британской полиции Нейл Бейзу, следователи продолжают изучать «инцидент с отравлением Скрипалей» полуторагодовалой давности. Однако из краткого комментария офицера становится ясно, что существенных подвижек в поиске мифического «русского следа» в этом деле нет:

— Мы сотрудники полиции, поэтому нам нужно иметь доказательства. Имелось огромное количество спекуляций о том, кто мог быть ответственным [за это преступление] и кто отдавал приказы — всё исходя из оценок России [британскими] экспертами. Мне необходимо выступать, имея доказательства, — сообщил Нейл Бейзу The Guardian.

Другими словами, серьёзных улик против России, за исключением фотографий мифических «агентов Боширова и Петрова», якобы отравивших Скрипалей, нет. Это косвенно признаёт в беседе с журналистами и сам Бейзу, объясняя, почему же спустя столько времени Скотленд-Ярд до сих пор не выписал международный ордер на арест «Боширова и Петрова».

Серьёзных улик против России, за исключением фотографий мифических «агентов Боширова и Петрова», якобы отравивших Скрипалей, нетФото: REUTERS

Тем не менее, офицер обещает продолжить расследование, а побеседовавшие с ним британские журналисты всячески намекают, что к инциденту уж точно причастна Россия.

Напомним, 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был загадочно отравлен проживавший там международный шпион Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией. Лондон незамедлительно возложил вину на Москву, использовав это как предлог для усиления санкций. В свою очередь, Россия указывает на многочисленные нестыковки — например, уничтожение улик британской стороной.

Будучи офицером ГРУ Сергей Скрипаль работал на британскую разведку, но был разоблачен и задержанФото: GLOBAL LOOK PRESS

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