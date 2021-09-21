Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля к концу 2021 года Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Рубль укрепится в конце 2021 – начале 2022 годов, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании кабинета министров.

По словам главы Минэкономразвития, нынешний курс российской валюты – 73,6 рубля за доллар – «несколько недооценен». Вслед за его укреплением в 2023 году ожидается постепенное ослабление. Текущий курс рубля, сообщил Решетников, сформировался вследствие наращивания покупок иностранной валюты и активного накопления резидентами валютных активов.

Как писал сайт kp.ru, Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России с 5% до 5,8%. Прогноз по курсу рубля вырос до 73,6 рубля, тогда как в июле курс российской валюты по итогам 2021 прогнозировался на уровне 72,8 рубля.

Ранее финансовые аналитики спрогнозировали курс рубля на октябрь 2021 года. По мнению экспертов у российской валюты есть основания для укрепления позиций.