Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз инфляции в стране до 5,8% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Инфляция в России по итогам 2021 года составит 5,8%, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Прежний прогноз Минэкономразвития по инфляции был 5%. По словам замглавы ведомства, в среднесрочной перспективе инфляция ожидается на уровне 4%. Вместе с тем прогноз по курсу рубля вырос до 73,6 рубля, тогда как в июле курс российской валюты по итогам 2021 прогнозировался на уровне 72,8 рубля.

Рост инвестиций в стране в 2021 году должен составить 4,5%, что соответствует июльскому прогнозу. В 2022 инвестиции в основной капитал увеличатся на 4,8%, сообщил замминистра.

Как писал сайт kp.ru, с 31 августа по 6 сентября 2021 инфляция в России замедлилась до 0,07% с 0,09%, а в годовом выражении по состоянию 6 сентября составляла 6,74%.