Эрдоган планирует встретиться с Путиным 29 сентября 2021 Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 29 сентября 2021, сообщили журналистам в его канцелярии.

Переговоры с президентов, как ожидается, пройдут в Сочи. Эрдоган пробудет в России один день.

Как писал сайт kp.ru, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что турецкий лидер готовится к визиту в Россию. По словам пресс-секретаря президента РФ, планируется «самая обширная» повестка переговоров, в числе которой двусторонние отношения, ситуация в Сирии и другие региональные проблемы.

Напомним, в середине июня 2021 Эрдоган говорил, что встретится с российским президентом в ближайшее время. Тогда турецкий лидер отметил, что Россия окажет помощь в реализации проекта транспортного коридора в Сюникской области Армении.