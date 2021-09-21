В 2022 году инвестпрограмма Якутии составит 32 миллиарда рублей

21 сентября глава Якутии Айсен Николаев провёл совещание, где обсуждался проект инвестиционной программы республики на 2022 год. Глава Якутии отметил, что благодаря инвестпрограмме в регионе развиваются проекты и мероприятия по ключевым направлениям социально-экономического развития: образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

«За последние годы в рамках реализации инвестиционной программы благодаря поддержке президента страны Владимира Путина, выделению федерального финансирования наблюдаются достаточно серьёзные суммы. Так, в проекте Инвестпрограммы республики на 2022 год предусматривается порядка 32 млрд рублей, из которых более 19 млрд рублей составляет финансирование из федерального бюджета, 11 млрд 899 млн рублей – региональное финансирование», - пояснил Айсен Николаев.

Глава республики сообщил, что государственная поддержка инвестпрограммы Якутии в виде предоставления субсидий из федерального бюджета ежегодно растет. По данным Министерства экономики республики к 2018 году она была увеличена в 2,8 раза, к 2019 году - в 2 раза, к 2020 году - в 1,2 раза.

В проекте инвестпрограммы региона на 2022 год приоритетными направлениями определены социальная сфера, сельское хозяйство, транспортный комплекс, инженерная инфраструктура и жилищное строительство. При формировании инвестпрограммы особое внимание уделено исполнению прямых поручений президента РФ, а также поручений главы Якутии по ряду направлений, в частности, связанных с работой федеральными структурами и институтами развития.

Кроме того, в документе нашли отражение такие важнейшие направления, как обеспечение жильём детей-сирот и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.