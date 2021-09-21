Захарова прокомментировала возможный отказ Лаврова от мандата депутата Госдумы РФ

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Необходимо дождаться окончательных итогов голосования от Центризбиркома, прежде чем говорить, как министр иностранных дел России Сергей Лавров поступит со своим мандатом депутата Госдумы РФ. Такое заявление во вторник, 21 сентября, сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Обращу ваше внимание, что еще не подведены окончательные итоги голосования. Давайте все-таки по порядку и дождемся их оглашения от ЦИК согласно нашему законодательству», - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в первую пятерку избирательного списка партии «Еденная Россия» вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, а также уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба Общероссийский народный фронт (ОНФ) Елена Шмелева.

Днем ранее, 20 сентября, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил, что в партии идут консультации на тему возможного отказа от депутатских мандатов Шойгу и Лаврова.