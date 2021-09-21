Генсек ООН заявил, что сегодня мир находится «на краю бездны»

Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

Человечество никогда еще не находилось в такой опасности, как сейчас. Такое заявление во вторник, 21 сентября, сделал генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметив, что сегодня мир находится «на краю бездны», и движется в неправильном направлении.

«Я здесь, чтобы поднять тревогу: мир должен очнуться. Мы на грани бездны и движемся в неправильном направлении. Наш мир никогда не находился в состоянии такой угрозы, а также не был так разобщен», - заявил генсек ООН.

Гутерриш обратил внимание на пандемию коронавирусной инфекции, которая, по его словам, «увеличила бросающееся в глаза неравенство», а также климатический кризис, «обрушивающийся на планету». Кроме того, генсек ООН указал на ситуацию в Афганистане, Йемене и Эфиопии, а также дезинформацию, «парализующую общество и разделяющую людей на противоположные лагери».

Как отметил генеральный секретарь организации, Нашему единству «не хватает действий в тот момент, когда это более всего необходимо».