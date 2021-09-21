Умер Ричард Бакли, модный редактор и муж Тома Форда Фото: REUTERS

В возрасте 72 лет ушел из жизни Ричард Бакли, знаменитый модный редактор и муж американского дизайнера Тома Форда.

Как передает издание People, представители Форда сообщили, что Бакли скончался в собственном доме в Лос-Анджелесе естественной смертью. Все произошло после продолжительной болезни. Уточняется, что рядом с ним находились 60-летний супруг, а также их общий девятилетний сын Джек.

Ричард Бакли родился в американском городе Бингемтон, а свое детство провел в США, а также Франции и Германии. Будущий журналист учился в Мэрилендском университете в Мюнхене, а начал свою карьеру в 1979 году в редакции журнала New York Magazine. За время своей карьеры модный редактор работал в таких изданиях Women's Wear Daily, Vanity Fair и Mirabella, а в 1999 году стал главным редактором Vogue Hommes International.