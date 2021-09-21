Беспилотные грузоперевозки на трассе М-12 Москва - Казань начнутся не позднее 2025 года

Беспилотные фуры запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в тестовом режиме в 2022 году. Фото: BaceTrack.

Беспилотные грузоперевозки по трассе М-12 Москва-Казань будут запущены не позднее 2025 года. Об этом в ходе форума Kazan digital week-2021 21 сентября сообщил заместитель главы Минтранса РФ Кирилл Богданов. Отвечая на вопрос о запуске беспилотников, он уточнил: «2025-й год, не позже».

По его словам, сейчас Минтранс готовится запустить грузовые беспилотные перевозки на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» магистраль оборудуют цифровой инфраструктурой для безопасного движения автономных грузовиков всех мировых разработчиков и автопроизводителей. В стартовом режиме беспилотники между Москвой и Санкт-Петербургом запустят уже в следующем году, а полностью автономное движение по дороге будет открыто в 2024 году.

Автономные беспилотные грузоперевозки также планируется запустить на трассе «Скандинавия» (автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндией). Таким образом, сеть беспилотных коридоров для грузоперевозок протянется от Казани до Финляндии.

- Отработанные решения первого этапа проекта Минтранса России «Беспилотные логистические коридоры» на М-11 от Москвы до Петербурга и реализация проекта в рамках «цифровых песочниц» позволят ускорить развитие автономных грузоперевозок, расширять географию, включая новые трассы - и в частности, М-12 до Казани, - рассказали агентству РИА «Новости» в ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», являющейся участником беспилотного проекта Минтранса. - Конкурентным преимуществом проекта стало непосредственное вовлечение государства в создание цифровой инфраструктуры и формирование проектного консорциума.

Новая автотрасса М-12 протянется более чем на 800 километров. Она пройдет от Москвы до Казани через Нижний Новгород. Трасса будет проходить через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Скоростная магистраль позволит водителям добираться от Москвы до Казани за шесть с половиной часов при разрешенной скорости в 130 километров в час. Ввод трассы в эксплуатацию намечен на конец 2023 года. Автобан вошел в масштабный государственный проект «Европа - Западный Китай». Планируется, что к 2030 году автономные грузоперевозки будут запущены между Азией и Европой.