Санитарный QR-код Макрона попал в свободный доступ в интернете

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Санитарный QR-код французского лидера Эммануэля Макрона оказался в свободном доступе в интернете.

Как передает телеканал BFMTV, любой желающий мог скачать себе присвоенный главе Франции QR-код, начиная с понедельника, 20 сентября.

В Елисейском дворце подтвердили сообщение об утечке QR-кода Макрона, отметив, что речь идет о «дисциплинарном проступке». Как заявил помощников французского лидера, некий работник системы здравоохранения, имеющий доступ к базе данных всех вакцинированных от коронавируса французских граждан, скопировал QR-код главы государства, после чего случайно или умышленно оставил его в открытом доступе.

Уточняется, что текущий QR-код президента Франции будет дезактивирован и непригоден к дальнейшему использованию.

На данный момент Национальная касса страхования на случай болезни (Cnam), которая отвечает за информационную систему вакцинирования, обратилась к национальной ассоциации медицинских работников с требованием привлечь к ответственности виновных в утечке данных.