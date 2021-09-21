Немецкие экологи подали в суд на BMW и Mercedes-Benz с требованием отказаться от двигателей внутреннего сгорания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иски против двух крупнейших автопроизводителей Германии BMW и Mercedes-Benz с требованием снизить выбросы углекислого газа от выпускаемых автомобилей, а также прекратить к 2030 году выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном во вторник, 21 сентября.

Уточняется, что заявления были поданы в судебные инстанции Мюнхена и Штутгарта. Как отмечается, еще 2 сентября экологи направили компаниям претензии, где говорилось о том, что в соответствии с Парижским соглашением по климату 2015 года и действующим законодательством Германии они должны взять на себя ответственность по обеспечению соответствующей защиты климата к 20 сентября 2021 года, а также прекращению использования двигателей внутреннего сгорания. Тем не менее, как отметили активисты, BMW и Mercedes-Benz отвергли данные требования, что в итоге и привело к подаче исков.

«Решение конституционных судей означает, что у нас есть фундаментальное право на защиту климата. И не только государство должно уважать это право, оно также должно соблюдаться крупными корпорациями, которые несут ответственность за выбросы CO2 больше, чем целые промышленно-развитые страны», заявил представляющий интересы экологов адвокат Ремо Клингер, отметив, что сейчас соответствующие требования выдвигаются в суде.