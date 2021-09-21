ВОЗ: 99% смертей от коронавируса приходится на невакцинированных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство случаев тяжелого протекания коронавирусной инфекции, а также летальных исходов, связанных с COVID-19, приходится на невакцинированных граждан. Такое заявление во вторник, 21 сентября, сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Как уточнила представитель организации, среди тех, кто «попадает с коронавирусом в больницы и, к несчастью, умирает, подавляющее большинство - 99% - это невакцинированные», отметив, что «это большая трагедия».

Харрис также подчеркнула, что вакцины от коронавирусной инфекции «были созданы для предотвращения госпитализации, тяжелого протекания болезни и смерти», добавив, что препараты выполняют «это очень хорошо». Она также посоветовала черпать информацию о вакцинации на сайтах ВОЗ и Министерств здравоохранения, а также не доверять непроверенным источникам.

По данным ВОЗ, на понедельник, 20 сентября, в мире было выявлено 228 394 572 случая заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами вируса стал 4 690 186 человек.