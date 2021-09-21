Небензя: обсуждать возвращение Крыма Украине бесполезно

Василий Небензя. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обсуждение вопроса о передаче Крыма Украине на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН) не имеет смысла, а проблему Донбасса необходимо решать внутри страны. Такое заявление во вторник, 21 сентября, сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

«С Донбассом надо разобраться внутри страны, а Крым обсуждать бесполезно», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-1» комментируя намерения украинской делегации поднять данные темы во время сессии Генассамблеи ООН.

Небензя отметил, что украинская дипломатия на сегодняшний день не обладает другими темами, кроме Крыма и Донбасса. «Они говорят только об этом и всячески пытаются привлечь внимание к этим вопросам, используя, естественно, для этого трибуну Генеральной ассамблеи», - полагает он.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума, прошедшего 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.