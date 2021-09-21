Почти двести домов уничтожили потоки лавы на испанском острове Пальма

Ущерб от извержения вулкана на испанском острове Пальма превысит 400 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ущерб от извержения вулкана на испанском острове Пальма, автономное сообщество Канарские острова) в Испании превысит 400 млн евро. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

«Остров Пальма - катастрофическая зона … [сумма ущерба] будет намного больше, чем 400 млн евро», - заявил чиновник.

Как отметил Торрес, на данный момент потоки лавы движутся со скоростью 200 метров в час в сторону побережья. «Когда она достигнет моря, это будет переломным моментом», - предупредил он.

Сообщается, что на данный момент эвакуировано уже около 6 тысяч человек, включая туристов. Потоки лавы уничтожили почти двести домов.

Извержение вулкана на острове Пальма началось в минувшие воскресенье, 19 сентября, в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. На данный момент никто не пострадал.

Власти ожидают, что, когда потоки лавы достигнут побережья, взаимодействие вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы, а также выбросы вредных газов. Последнее извержение вулкана на острове Пальма были зарегистрированы в 1971 году.

В четверг, 23 сентября, пострадавший от извержения остров собирался посетить король Испании Филипп VI.