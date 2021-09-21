Вооруженный человек взял в заложники пассажиров автобуса на юге Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженный человек взял в заложники нескольких пассажиров автобуса на юге Германии.

Как сообщает правоохранительные органы все произошло в туристическом автобусе на трассе A9. В автобусе предположительно находится вооруженный человек и еще несколько граждан. По некоторым данным, пассажиры уже успели выйти из автобуса.

«Автомагистраль A9 в настоящее время заблокирована из-за полицейской операции», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

По данным газеты BILD, в рейсовом автобусе, который ехал из-за границы, произошла ссора, в ходе которой один из пассажиров начал угрожать оружием. Reuters говорит о том, что неизвестный захватил в заложники двух человек в автобусе, на месте работает спецназ.

Как передает агентство DPA со ссылкой на полицию, на данный момент внутри транспортного средства кроме нарушителя спокойствия находятся два водителя. Все стальные пассажиры покинули салон автобуса.