Си Цзиньпин: Китай никогда не будет нападать на другие страны

Председатель КНР Си Цзиньпин выступал перед участниками ГА ООН по видеосвязи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Китай никогда не будет проявлять агрессию по отношению к другим странам.

«Китай никогда не будет нападать на другие страны, притеснять кого-либо или добиваться гегемонии», - сказал Си Цзиньпин.

Кроме того, глава Поднебесной сообщил, что Пекин в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса до конца 2021 года передаст государствам порядка двух миллиардов доз китайских вакцин против COVID-19.

«Китай приложит все усилия, чтобы поставить миру в общей сложности миллиарда доз вакцин от COVID-19 до конца текущего года», - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Си Цзиньпин сказал, что в дополнение к ранее выделенным международному механизму COVAX 100 миллионам долларов в течение этого года Китай передаст в качестве помощи развивающимся странам еще 100 миллионов доз вакцин.