В Москве нашли тело женщины с огнестрельными ранениями

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вечером во вторник, 21 сентября, в подъезде одного из домов на востоке Москвы жильцы обнаружили женщины с огнестрельными ранениями головы, вызвали полицию. В убийстве подозревается бывший свекор погибшей, мужчина задержан.

«В подъезде жилого дома, расположенного по улице 2-й Владимирской в городе Москва, обнаружено тело женщины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти в виде нескольких огнестрельных ранений в области головы», - сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По предварительной версии следствия, «преступление совершил бывший свекор потерпевшей и мотивом послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого». Орудие преступления следователи нашли при осмотре места происшествия и изъяли.

Уточняется, что задержанный 1955 года рождения, его допрашивают. Расследование продолжается.

Ранее сайт kp.ru писал о другой семейной драме: весной прошлого года в Москве 39-летний мужчина на глазах у двух маленьких детей расправился с женой и убил ее родителей, а потом сам позвонил в полицию и сдался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессора, который проектировал «Буран», обвиняют в заказном убийстве зятя: из-за внуков или криптовалюты

Дочь 63-летнего Александра Кибальченко судилась с бывшим мужем из-за детей и имущества (подробности).