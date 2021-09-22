В Австралии произошло землетрясение магнитудой 6

Последствия землетрясения в Мельбурне Фото: REUTERS

В среду, 22 сентября, на юго-восточном побережье Австралии произошло сильное землетрясение магнитудой 6, которое ощущалось во многих районах страны. По данным австралийской государственной сейсмологической службы, эпицентр находился в горах примерно в 22 километрах к югу от Канберры и в 180 километрах к востоку от Мельбурна, а очаг залегал на глубине десять километров.

Первые подземные толчки были зафиксированы в 09:15 по местному времени (02:15 мск), через некоторое время толчки были также зарегистрированы на 150 километров южнее.

Глава сейсмологического исследовательского центра Адам Паскаль рассказал телеканалу ABC, что в северных пригородах Мельбурна землетрясение продолжалось около 15-20 секунд.

«Это довольно сильное землетрясение, и существует вероятность того, что за ним может последовать еще одно, более сильное», - добавил он.

Из-за опасений повторных подземных толчков в Мельбурне эвакуировали жителей высотных домов в центре города. Судя по снимкам с места событий, на улицах мегаполиса с населением более пяти миллионов человек повреждены дороги и здания.