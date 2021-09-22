Адвокат Жорин объяснил права родителей на общение с детьми после развода

Адвокат объяснил права родителей на общение с детьми после развода Фото: Shutterstock

Известный адвокат Сергей Жорин объяснил права и обязанности родителей после развода. Процедура расторжения брака всегда болезненна для детей, порой они становятся средством манипуляции во взрослой игре.

Если взрослые разводятся полюбовно, то ситуация значительно упрощается. Но если нужно устанавливать порядок общения, то порой одному из родителей пригодится годами отстаивать свое право на встречи с ребенком.

Но по закону, ограничивать право общения несовершеннолетнего с ближайшими родственниками нельзя.

- Родители имеют равные права на ребенка и несут ответственность за детей. Это прописано в части 1 статьи 61 Семейного кодекса РФ. Если родитель проживает отдельно от ребенка, то он имеет право общаться с ним и участвовать в воспитании, - объясняет адвокат 5-tv.ru.

Если же взрослые начинают чинить препятствия друг другу в данном вопросе, то нарушаются права как одного из родителей, так и ребенка.

Если решить вопрос миром не удается, то можно установить порядок общения через суд. Вовремя рассмотрения вопроса нужно предоставить большой комплект документов. Это справка о состоянии здоровья, документ, подтверждающий материальное положение, характеристики с места работы и места жительства. А так же истец должен прописать место и даты встреч, но с учетом распорядка дня ребенка.

- В таком случае органы опеки осмотрят жилое помещение, где планируются организовываться встречи. Там обязательно должны быть письменный стол, кровать и шкаф с игрушками и книжками. Условия проживания – это важный момент, так как органы опеки будут давать заключение, возможно пребывание ребенка в данных условиях или нет, — объяснил юрист.

Если даже после решения суда один из родителей чинит препятствия, то имеет смысл обращаться в службу судебных приставов для принудительного исполнения решения суда.