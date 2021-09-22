Климатолог Латышева предупредила россиян о контрастной погоде зимой

Россиянам пообещали контрастную погоду зимой Фото: Евгения ГУСЕВА

Предстоящая зима в России будет очень контрастной. Климатолог Инна Латышева проанализировала погодные условия прошедшего лета, и рассказала, чего ждать россиянам зимой.

«Вслед за контрастным летом в современных климатических условиях высока вероятность и контрастной зимы. Она определяется не только частой сменой волн тепла или холода, но и усилением их интенсивности и продолжительности в отдельных регионах, преимущественно удаленных от смягчающего воздействия океанов», - цитирует климатолога «Российская газета».

При этом Латышева добавила, что всегда следует помнить, что любые прогнозы определяют лишь вероятность того или иного погодного явления. Утверждать с точностью, какая будет погода через несколько месяцев, невозможно.

«Напомню, что прогнозы носят вероятностный характер. А когда так называемые «климатические качели» все больше раскачиваются, прогнозировать изменения климата даже на короткие интервалы становится все сложнее», - добавила эксперт.

Напомним, текущая неделя принесла резкое похолодание и рекордные ливни в столичный регион. Так, за три дня в столице выпало уже больше половины месячной нормы осадков, передает Москва 24.

Кроме того, с каждым днем температура воздуха опускается все ниже. В среду, 22 сентября, в городе ожидает только +5 градусов, что соответствует скорее второй половине октября, чем концу сентября, сообщает телеканал «360».