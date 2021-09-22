Путин наградил Орденом мужества полицейского, который обезвредил напавшего на вуз в Перми

Младший лейтенант полиции Константин Калинин / Фото: пресс-служба МВД

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил нападавшего на вуз в Перми. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга наградить: Орденом Мужества Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции", - говорится в тексте документа.

Старшему лейтенанта Макарову, который организовал эвакуацию, вручат медаль "За отличие".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение внести президенту России представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми, отличившихся при задержании вооруженного преступника.

Во время нападения на корпус вуза, которое произошло 20 сентября 2021 года, Калинин вошел в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.