Колокольцев наградит полицейских, которые остановили убийцу в Перми

Младший лейтенант полиции Константин Калинин

- Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение внести президенту России представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми, отличившихся при задержании вооруженного преступника, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что первым на место происшествия прибыл экипаж полка ДПС во главе со старшим лейтенантом полиции Владимиром Макаровым. Офицер принял меры к организации эвакуации граждан, а младший лейтенант полиции Константин Калинин проследовал в здание вуза. Там он увидел молодого человека с ружьем в руках, который двигался ему навстречу. Полицейский потребовал бросить оружие, однако злоумышленник выстрелил в его сторону.

- Сотрудник Госавтоинспекции обезвредил преступника, применив табельное оружие. После того, как нападавший упал, полицейский подбежал к нему, зафиксировал движения, убрал ружье, патроны и нож в сторону, и начал оказывать первую помощь, - отметила Ирина Волк.

В МВД подчеркнули, что в экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно.

- Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Эксперты отметили, что полицейский стрелял в школьном заведении, где есть риск рикошета. Но он не сделал лишних выстрелов, не стрелял в голову, хотя и имел право на это, так как перед ним находился вооруженный убийца. Он ранил преступника одну, потом другую ногу, пытался ему до последнего сохранить жизнь для следствия и суда...

Напомним, 20 сентября в городе Перми 18-летний местный житель открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате шесть человек погибли, свыше двадцати пострадали.