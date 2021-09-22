Число пострадавших после стрельбы в вузе в Перми выросло до 43

Студент с дробовиком заходит в университет. Скриншот с видео: соцсети

Число пострадавших после стрельбы в пермском университете выросло до 43 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию регионального Минздрава.

"На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один - это стрелок, вчера вечером была произведена ампутация голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое, - рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. - Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении".

Как ранее писал сайт kp.ru, семерых пострадавших самолетом доставили в Москву. Четверо из них находятся на ИВЛ. Их лечат в ведущих медицинских центрах. Ситуацию оказания помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Напомним, нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет случилось 20 сентября. Его осуществил студент-первокурсник. Он вошел в корпус учебного заведения с дробовиком и открыл огонь по студентам и охранникам. Погибли шесть человек, 19 получили огнестрельные ранения.

Один из преподавателей в это время продолжал вести лекцию. Пару смогли прервать только сотрудники ОМОНа. Позднее профессор объяснил, почему принял такое решение. В отношении него следственные органы начали служебную проверку.