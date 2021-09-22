«Единая Россия» стала лидером по числу упоминаний в Сети в дни выборов

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия»

«Единая Россия» стала лидером среди партий по количеству упоминаний в Сети в дни голосования. По данным «Медиалогии», о голосовании за «Единую Россию» в социальных сетях высказались порядка 110 тысяч пользователей.

В общей сложности, название партии «Единая Россия» в дни выборов было упомянуто в сообщениях 612 747 раз, что составляет 20% от общего количества упоминаний политических партий.

На втором месте расположилась партия КПРФ с 384 286 упоминаниями (12,7 процентов). Замыкает тройку лидеров ЛДПР, у которой было 292 665 упоминаний (9,67 процентов), сообщает «Лента.ру».

По уровню вовлеченности пользователей, то есть по количеству лайков и репостов в соцсетях, также лидирует «Единая Россия». В этой категории партия набрала 7 237 846 реакций или 24,9% от общего числа. При этом наиболее часто упоминания «Единой России» встречались в соцсети «ВКонтакте» (78,2 тысячи сообщений). Также пользователи писали о голосовании за партию в «Одноклассниках» (55,2 тысячи раз) и Instagram (20,9 тысяч).

Отмечается также, что из общего числа более 158 тысяч пользователей декларировали голосование за определенную партию.