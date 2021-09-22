Украина переводит крымскотатарский язык на латиницу

Кабинет министров Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики. О намерении сделать это в Киеве заявляли уже неоднократно.

Предложенный вариант алфавита состоит из 31 буквы. Предполагается, что образовательный процесс на крымскотатарском языке на Украине будет переведен на алфавит на основе латиницы в течение четырех лет.

Крымскотатарский язык - язык крымских татар, который относится к тюркским языкам, входящим в предполагаемую алтайскую семью языков. Он появился в период Средневековья, приблизительно в 14-15 веке. Сегодня ЮНЕСКО вносит его в число языков, которые находятся под серьезной угрозой.

В новейшей истории крымскотатарский язык неоднократно изменялся. До 1928 года в нем использовался арабский алфавит, потом его перевели на латиницу, а с 1939 года - на кирилицу. После распада СССР крымскотатарский язык пытались вернуть к латинской графике, однако официальный переход сделать так и не удалось.

После присоединения Крыма к России в 2014 году путаница усилилась - российское законодательство предусматривает, что алфавиты всех государственных языков республик страны должны быть на основе кириллицы. На Украине же относительно крымскотатарского языка всегда склонялись к латинице.