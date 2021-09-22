Верховная рада Украины признала выборы в Госдуму России незаконными

Верховная Рада не признает результаты выборов в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Верховной рады Украины приняли постановление о признании выборов в Госдуму РФ незаконными. За соответствующее решение проголосовали 322 украинских народных избранника.

"В Заявлении Верховная Рада Украины признает такие выборы незаконными, а Государственную Думу Российской Федерации - нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактам незаконного голосования", - говорится в тексте постановления.

В качестве аргумента украинцы привели факт проведения выборов на территории Крыма, который Киев не признает территорией России. Кроме того, парламентариев возмутило участие в голосовании жителей Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта.

Как ранее писал сайт kp.ru, МИД Украины распространил заявление с призывом к западным партнерам усилить давление на Россию из-за проведения выборов в Крыму. В частности, украинские дипломаты предложили признать восьмой созыв Госдумы "нелегитимным".

В ответ Наталья Поклонская заявила, что подобные заявления украинской власти "являются оправданием преступлений своих предшественников 2014 года по развалу и продаже Украины и никакого здравого смысла не имеют".

Напомним, выборы в Госдуму в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021. За месте в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов. Кандидаты от восьми партий прошли в Государственную думу по результатам голосования.