Матвиенко не исключила, что электронное голосование на выборах президента введут по всей стране

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о перспективах электронного голосования, которое в качестве теста было использовано в нескольких регионах на выборах 17-19 сентября 2021 года в России. По ее словам, система может в скором времени стать повсеместной и распространится на всю страну.

Эксперимент с электронным голосованием был проведен во время выборов в Госдуму 17-19 сентября 2021 года. В Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, Москве и Севастополе можно было отдать свой голос онлайн, без посещения избирательного участка.

Матвиенко ответила на вопрос журналистов о том, будет ли использоваться система электронного голосования на выборах президента в 2024 году. Она отметила, что до тех пор Россию ждут еще две электоральных кампании. И, если процесс будет налажен, можно будет говорить об использовании электронного голосования на всех уровнях выборов.

Как ранее писал сайт kp.ru, международные эксперты высоко оценили работу московской системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По их мнению, она показала себя надежной и защищенной.