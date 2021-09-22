Германия не признала результаты выборов в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое правительство не признает результаты выборов в Государственную думу России, которые были проведены на территории Крыма. Такое заявление в среду, 22 сентября, сделала представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

Как заявила представитель немецкого правительства, воссоединение Крыма с Россией «представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины», напомнив, что это воссоединение не признано со стороны Берлина.

«Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», - сказала Деммер, назвав также «нарушением международного права» предоставление возможности проголосовать на выборах в Госдуму РФ жителями ДНР и ЛНР с российскими паспортами.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате референдума, который прошел 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.