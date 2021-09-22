В Латвии одобрили запрет на использование георгиевской ленты

Лента считается символом памяти о Великой Отечественной войне, а также символом воинской славы. Фото: Алексей ФОКИН

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам во втором чтении одобрила введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

Как сообщил глава комиссии Артусс Кайминьш, георгиевская лента противоречит идее независимости Латвии. По его словам, она отожествляется с советской эпохой и ценности, которые несет этот символ, неприемлемы в стране.

Стоит отметить, что традиция повязывать георгиевские ленты в канун 9 мая появилась в России около 15 лет назад. Лента считается символом памяти о Великой Отечественной войне, а также символом воинской славы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России накануне Дня победы ежегодно проводятся мероприятия, посвященные, в том числе, георгиевской ленте. В 2021 году одним из самых крупных событий стало то, что башня «Лахта Центра» в ночь на 9 мая окрасилась в цвета георгиевской ленты. 460-метровая высотка оказалась как будто обернута оранжево-черной лентой.