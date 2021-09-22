МИД РФ: США злоупотребляют привилегией размещения штаб-квартиры ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва считает нарушением международного права то, что Вашингтон не выдает визы российским представителям, направляющимся на мероприятия Организации Объединенных Наций. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России, отметив, что США откровенно злоупотребляют привилегией размещения штаб-квартиры ООН в своей стране.

«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации, - указали в дипведомстве. - Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве отметили, что отказ США выдать визу председателю комитета Госдумы РФ по международным делам Леониду Слуцкому является грубейшим нарушением международного права, а также не останется без должной реакции.

«Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции», - говорится в заявилении.