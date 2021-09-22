Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика22 сентября 2021 17:12

МИД РФ: Россия не намерена использовать "Северный поток - 2" как геополитический инструмент

Замглавы ведомства отметил, что данный проект остается для Москвы исключительно экономическим
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
МИД РФ: Россия не намерена использовать "Северный поток - 2" как геополитический инструмент

МИД РФ: Россия не намерена использовать "Северный поток - 2" как геополитический инструмент

Фото: REUTERS

Москва не намерена использовать газопровод «Северный поток – 2» в качестве геополитического оружия. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отметив, что данный проект остается для России исключительно экономическим.

«Для нас "Северный поток - 2" остается исключительно экономическим проектом. Мы не собираемся использовать его, как говорят украинцы, в каких-то геополитических расчетах. Нам этого не нужно», - приводит ТАСС слова замминистра.

Руденко также заявил, что все десятилетия сотрудничества Москвы с Европой в газовой сфере показали, что российская сторона ни разу не использовала газовый фактор как инструмент влияния на политические процессы.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» сбалансирует цены на природный газ в Европе, в том числе на спотовом рынке.