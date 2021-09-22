В Минздраве сообщили, что диспансеризация в России идет в штатном режиме

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил на встрече на площадке ООН, где рассказал, как проходит диспансеризация в стране. Он отметил, что почти во всех регионах России процесс идет в штатном режиме.

"Несмотря на бремя пандемии, диспансеризация в РФ осуществляется в штатном режиме, за исключением тех территорий, где эпидпроцесс имеет тенденцию к росту", - цитирует Мурашко ТАСС.

В июле 2021 года в стране была запущена углубленная диспансеризация, которая показана людям, перенесшим коронавирус. Она призвана оценить состояние пациента и вовремя выявить у него обострение хронических заболеваний, если таковое произойдет. Как сообщил Мурашко, углубленную госпитализацию за несколько месяцев прошли уже более 250 тысяч россиян.

Как ранее писал сайт kp.ru, вакцина от коронавируса, которая разрабатывается в санкт-петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева, успешно прошла доклинические испытания. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.