Роскомнадзор начал создавать реестр социальных сетей по закону о самоконтроле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей, который предназначен для контроля соблюдения требований российского законодательства. В новый реестр уже включили YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Likee, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом в среду, 22 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о больших социальных сетях, к числу которых относятся площадки с трафиком более 500 тысяч пользователей в сутки.

Согласно принятому документу, такие соцсети должны создать представительство в РФ, а также обязаны модерировать контент, блокирую разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Закон вступил в силу с 1 февраля 2021 года.

Как сообщает Роскомнадзор, в соответствии с принятым ранее законом интернет-площадки должны сами выявлять и блокировать запрещенную информацию, а также они обязаны уведомлять своих пользователя об ограничениях к его контенту и принимать соответствующие меры по предписаниям ведомства.

Ведомство уже направило компаниям соответствующие уведомление.