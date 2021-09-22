В Госдуму РФ внесли законопроект об уголовном сроке до шести лет за призывы к насилию в интернете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму РФ проект закона о введении уголовного наказания, включая лишение свободы на срок до шести лет, за распространение в интернете информации, которая побуждает к насилию или причинению себе вреда.

В документе предлагают ввести наказание за организацию «деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан или нанесение вреда собственному здоровью» путем размещения информации. За такое правонарушение предлагается ввести штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до одного года или ограничение свободы на срок до трех лет.

При совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору, или в тех случаях, когда действия повлекли причинение вреда здоровья, предлагается ввести лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Под деструктивной информацией подразумеваются «любые фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы, основным содержанием которых является умышленное применение насилия.

Правительство России уже дало отрицательный отзыв о данном законопроекте. Как отметили в кабмине, описанные деяния «в зависимости от юридически значимых обстоятельств могут быть квалифицированы как подстрекательство к преступлениям насильственного характера», а также попадать под уже действующие статьи Уголовного кодекса РФ.