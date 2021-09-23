Против 18-летнего жителя Башкирии возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

Молодой человек пытался опубликовать фото немецкого военачальника на сайте «Бессмертного полка» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии против 18-летнего жителя города Туймазы возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Молодой человек хотел в День Победы 9 мая опубликовать фотографию немецкого военачальника на сайте «Бессмертного полка». Об этом со ссылкой на Следственный комитет республики сообщает mkset.ru.

По версии следствия, обвиняемый через «Банк Памяти» подал заявку на публикацию снимка германского фельдмаршала Эвальда фон Клейста. Во времена Великой Отечественной войны он командовал танковой армией при вторжении фашистских войск в СССР и впоследствии был осужден как нацистский преступник. Попытку разместить снимок немецкого военачальника вычислили сотрудники ФСБ.

Действия молодого человека следователи назвали «направленными на формирование пренебрежительного отношения ко дню воинской славы России и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны». По уголовной статье обвиняемому грозит штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет.